Из-за наплыва посетителей количество спусков на комплексе тюбинговых горок "Ракета" ограничили
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 06.01 20:22
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Одним из главных развлечений на ВДНХ в новогодние каникулы стал комплекс тюбинговых горок “Ракета”. Из-за наплыва желающих прокатиться с самой высокой горки в Москве, администрация приняла решение о продаже билетов только на один спуск. Накануне пришлось даже временно закрывать кассы, чтобы избавиться от образовавшихся огромных очередей.
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