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Главная  /  Репортажи  /  Из-за наплыва посетителей количество спусков на комплексе тюбинговых горок "Ракета" ограничили

Из-за наплыва посетителей количество спусков на комплексе тюбинговых горок "Ракета" ограничили

Автор:
Uwis
Дата публикации:
06.01 20:22
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Одним из главных развлечений на ВДНХ в новогодние каникулы стал комплекс тюбинговых горок “Ракета”. Из-за наплыва желающих прокатиться с самой высокой горки в Москве, администрация приняла решение о продаже билетов только на один спуск. Накануне пришлось даже временно закрывать кассы, чтобы избавиться от образовавшихся огромных очередей.

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