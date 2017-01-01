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На Бутырской улице произошло массовое ДТП

Автор:
Max_019
Дата публикации:
06.01 21:13
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Вечером 6 января на севере столицы произошло массовое ДТП с участием 4 автомобилей. На Бутырской улице, у дома 21, столкнулись 4 автомобиля: "Infiniti", "Hyundai Solaris", "ГАЗель" и "Kia Cee'd". Все автомобили двигались по Бутырской улице в сторону центра. У дома 21 водитель автомобиля "Infiniti" не справился с управлением, после чего врезался во впереди стоящий на светофоре автомобиль "Hyundai". Далее по цепной реакции столкнулись "ГАЗель" и "Kia". Сам же виновник ДТП вылетел на газон. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля "Hyundai", которая сидела сзади. К счастью, серьёзных травм она не получила - медицинская помощь ей была оказана на месте. Как сообщил водитель "Infiniti", его подрезал неизвестный автомобиль. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. Движение транспорта в месте аварии не затруднено.

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