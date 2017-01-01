Отдых горожан и гостей столицы на Кузнецком Мосту

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 06.01 21:14

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Не смотря на дождь, а затем снег горожане и гости столицы посещают фестивальные площадки. Делают памятные фотографии в новогодних декорациях.