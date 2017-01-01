Рождественская мультимедийная открытка на Новом Арбате

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 06.01 21:20

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На домах-книжках транслируется рождественское поздравление и мультимедийная открытка. Ёлочка, колокольчики и шарики, свечи.