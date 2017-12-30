Поздравление с Рождеством Христовым с медиа фасада телеграфа

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 06.01 21:24

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На медиа фасаде телеграфа всех горожан и гостей столицы поздравляют с Рождеством Христовым!