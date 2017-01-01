Вечерний отдых горожан и рождественское представление для детей на Тверской площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 06.01 21:25

32

32 0

На Тверской площади для детей показали рождественское представление о рождении Христа. Дети и взрослые с интересом наблюдали за происходящим. В кукольном театре, ангел повествовал историю о зарождении Рождества Христова. А тем кому хотелось прогуляться по фестивальной площадке с интересом фотографировали красивые украшения, ёлку, покупали подарки на ярмарке.