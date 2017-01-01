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Вечерний отдых горожан и рождественское представление для детей на Тверской площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
06.01 21:25
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На Тверской площади для детей показали рождественское представление о рождении Христа. Дети и взрослые с интересом наблюдали за происходящим. В кукольном театре, ангел повествовал историю о зарождении Рождества Христова. А тем кому хотелось прогуляться по фестивальной площадке с интересом фотографировали красивые украшения, ёлку, покупали подарки на ярмарке.

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