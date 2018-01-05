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Главная  /  Репортажи  /  Рождество в Тихвине Ленинградской области - без снега, но с песнями

Рождество в Тихвине Ленинградской области - без снега, но с песнями

Автор:
Leobr
Дата публикации:
00:23
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Поделюсь приятным открытием - с рождественским концертом-подарком сегодня в Тихвине выступила новая группа "Млечный путь". Её участники Виктор Шапошников, Александр Картофенин и Людмила Волкова не новички на сцене, но втроем вот создали группу. В этот раз было караоке, но есть в репертуаре и авторские песни. На улице снега сегодня в Тихвине нет, только вот под рождественской ёлкой в ресторане "Идиллия" вижу искусственный.

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