Рождество в Тихвине Ленинградской области - без снега, но с песнями
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 00:23
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- 30
Поделюсь приятным открытием - с рождественским концертом-подарком сегодня в Тихвине выступила новая группа "Млечный путь". Её участники Виктор Шапошников, Александр Картофенин и Людмила Волкова не новички на сцене, но втроем вот создали группу. В этот раз было караоке, но есть в репертуаре и авторские песни. На улице снега сегодня в Тихвине нет, только вот под рождественской ёлкой в ресторане "Идиллия" вижу искусственный.
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