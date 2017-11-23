Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Встреча Нового года и Рождества в Подвьязе - усадьбе Руковишниковых Нижегородская область (05.01.2018 г.)

Встреча Нового года и Рождества в Подвьязе - усадьбе Руковишниковых Нижегородская область (05.01.2018 г.)

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
00:31
  • 31
  • 0

В пятницу в Подвязье устроили Новогодний и заодно Рождественские праздники! Чего там только не было: свечи, куры, петухи, борзые, первый снег, санки-финки, покатушки, горки, лёд, снежки, гномы, пряники, чай, ёлка, песни, поздравления настоящего Деда мороза со Снегуркой! Под вечер с неба начали падать первые снежинки в этом году. А то всё оттепель, да оттепель... Было здорово! С наступающим Рождеством!!

Россия, Нижегородская область, Богородский район, село Подвязье
  • 31
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

88 0
23.11.2017 16:58 | Viktor Voroshilov
День жестянщика в Нижегородской области
30 0
00:23 | Leobr
Рождество в Тихвине Ленинградской области - без снега, но с песнями
30 0
06.01 15:35 | kolokola
Народные гуляния прошли в Вологде