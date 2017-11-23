Встреча Нового года и Рождества в Подвьязе - усадьбе Руковишниковых Нижегородская область (05.01.2018 г.)

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 00:31

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В пятницу в Подвязье устроили Новогодний и заодно Рождественские праздники! Чего там только не было: свечи, куры, петухи, борзые, первый снег, санки-финки, покатушки, горки, лёд, снежки, гномы, пряники, чай, ёлка, песни, поздравления настоящего Деда мороза со Снегуркой! Под вечер с неба начали падать первые снежинки в этом году. А то всё оттепель, да оттепель... Было здорово! С наступающим Рождеством!!

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31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200110

Россия, Нижегородская область, Богородский район, село Подвязье