Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Рождество с фотохудожником Екатериной Планиной

Рождество с фотохудожником Екатериной Планиной

Автор:
Leobr
Дата публикации:
11:23
  • 39
  • 0

В пригороде города Пушкина (Царское Село) расположен посёлок Детскосельский. В нем давно живет в обычной многоэтажке художник, поэт и писатель Екатерина Даниловна Планина. Но здесь рассказ о другом - в своем "элегантном возрасте" она занялась художественной фотографией. Скажете - что тут оригинального при современной технике? Вроде ничего... Но снимает она более 10 лет на самый простой цифровой фотоаппарат, хранит кадры на внешнем диске и вовсе не редактирует их. Тем не менее её фотоработы экспонируются на престижных фотовыставках. И снимает свои шедевры буквально рядом - натюрморты на подоконнике а пейзажи буквально в сотнях метров от дома. В чем же секрет успеха? Да она и не скрывает - тщательно выбирает тему снимка, место и время сьемки и делает может и сотни кадров - фотоаппарат ведь не навороченный. Но ведь Екатерина Даниловна профессиональный художник - что позволяет её находить необычное в даже унылую осеннюю погоду. А макрокадры земли, покрытой первым тонким льдом? А волшебный восход солнца! Любит она несомненно бывать в соседних Пушкине и Павловске, но вот оказывается и дома можно при желании и умении творить фоточудеса.

  • 39
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

41 0
06.01 21:33 | Leobr
"Ностальгия души" - рождественский концерт 5 января 2018 года в "Культурном центре Елены Образцовой". Санкт-Петербург, Невский 65
21 0
15:15 | alextsaryev99
Православные отмечают Рождество Христово