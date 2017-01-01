Рождество с фотохудожником Екатериной Планиной

Автор: Leobr Дата публикации: 11:23

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В пригороде города Пушкина (Царское Село) расположен посёлок Детскосельский. В нем давно живет в обычной многоэтажке художник, поэт и писатель Екатерина Даниловна Планина. Но здесь рассказ о другом - в своем "элегантном возрасте" она занялась художественной фотографией. Скажете - что тут оригинального при современной технике? Вроде ничего... Но снимает она более 10 лет на самый простой цифровой фотоаппарат, хранит кадры на внешнем диске и вовсе не редактирует их. Тем не менее её фотоработы экспонируются на престижных фотовыставках. И снимает свои шедевры буквально рядом - натюрморты на подоконнике а пейзажи буквально в сотнях метров от дома. В чем же секрет успеха? Да она и не скрывает - тщательно выбирает тему снимка, место и время сьемки и делает может и сотни кадров - фотоаппарат ведь не навороченный. Но ведь Екатерина Даниловна профессиональный художник - что позволяет её находить необычное в даже унылую осеннюю погоду. А макрокадры земли, покрытой первым тонким льдом? А волшебный восход солнца! Любит она несомненно бывать в соседних Пушкине и Павловске, но вот оказывается и дома можно при желании и умении творить фоточудеса.