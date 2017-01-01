В столице сильный ветер и понижение температуры

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Мокрый снег, сильный ветер и гололедица ожидаются в ближайшие сутки в столичном регионе. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье распространило столичное управление МЧС. По прогнозам синоптиков, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта с 16:00 мск воскресенья до 2:00 мск понедельника в Москве и Московской области начиная с северо-западных районов ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/с. Осадки будут умеренные: дождь, мокрый снег. Местами уже наблюдаются: налипание мокрого снега, переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений - на дорогах начала образовываться гололедица.