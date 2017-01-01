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Главная  /  Репортажи  /  При загорании мусора на Малой Калитниковской улице пострадал автомобиль

При загорании мусора на Малой Калитниковской улице пострадал автомобиль

Автор:
britannec
Дата публикации:
07.01 22:15
  • 48
  • 0

Неизвестно по какой причине, сгорела помойка. Также был поврежден автомобиль.

  • 48
  • 0

Комментарии (0)

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