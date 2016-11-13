Ход работ по строительству китайского делового центра «Парк Хуамин» в Москве

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Многофункциональный комплекс «Китайский деловой центр «Парк Хуамин» на ул. Вильгельма Пика планируется сдать в эксплуатацию летом 2018 г. Возводимый комплекс будет переменной этажности общей площадью 100 тыс. кв. м. В составе комплекса запроектированы 22-этажное здание пятизвёздочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения, а также 21-этажное офисное здание. На двух подземных уровнях смогут разместиться 642 автомобиля. Рядом с деловым центром будет создан традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры. Строительство осуществляется за счёт средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Парк Хуамин», генподрядчик – ООО «КитайСтрой». С начала строительства Мосгосстройнадзором проведено 38 проверок на объекте. Участникам строительства выдано 88 предписаний об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном нарушении в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 1,53 млн руб.