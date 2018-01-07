Проголодавшиеся дрозды рябинники и белки вышли на поиски еды

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 07.01 20:17

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Из-за аномально тёплой погоды в январе птицы и животные проголодались. Рябинники доедают ягоды, белки в поисках пропитания.