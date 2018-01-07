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Главная  /  Репортажи  /  Проголодавшиеся дрозды рябинники и белки вышли на поиски еды

Проголодавшиеся дрозды рябинники и белки вышли на поиски еды

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
07.01 20:17
  • 50
  • 1

Из-за аномально тёплой погоды в январе птицы и животные проголодались. Рябинники доедают ягоды, белки в поисках пропитания.

  • 50
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    07.01 23:43
    По ТК М24 в 23:12 07.01.2018
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