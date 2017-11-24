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9-го января закроется на ремонт эскалатор на ст.м. «Семёновская»

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
07.01 23:25
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С 9-го января до 7-го марта 2018-го года закроется на ремонт эскалатор на ст.м. «Семёновская».

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