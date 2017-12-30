Московских окон новогодний свет

Автор: Uwis Дата публикации: 00:45

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С каждым новом годом все больше москвичей на праздничные дни вместе с ёлкой украшают и окна своих квартир. Разноцветные гирлянды радуют прохожих и поднимают им настроение.