И каких только Дедов Морозов и Снегурочек не встретишь в праздничные дни в центре Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 00:46

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Десятки Дедов Морозов и Снегурочек расхаживают по центральным улицам столицы в поисках клиентов для фотосессий.