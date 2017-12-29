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Главная  /  Репортажи  /  И каких только Дедов Морозов и Снегурочек не встретишь в праздничные дни в центре Москвы

И каких только Дедов Морозов и Снегурочек не встретишь в праздничные дни в центре Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:46
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Десятки Дедов Морозов и Снегурочек расхаживают по центральным улицам столицы в поисках клиентов для фотосессий.

  • 29
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Комментарии (0)

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