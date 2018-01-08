Один человек пострадал в ДТП на 57 км МКАД
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 02:30
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Автомобиль "Мерседес" врезался в мачту городского освещения. Иномарка двигалась по кольцевой дороге в сторону Минского шоссе. На 57 км автодороги водитель "Мерседеса" не справился с управлением, машина налетела на разделительный отбойник в левом ряду и врезалась в фонарный столб. От сильного удара передняя часть автомобиля сильно смялась, в салоне оказался зажат пострадавший водитель. На место ДТП выехали медики и спасатели. Пострадавший был извлечен из машины и передан медикам. После оказания первой медицинской помощи водителя "Мерседеса" госпитализировали с серьезными травмами. Автоавария спровоцировала заторы по внешней и внутренней стороне МКАД. На месте работали полицейские, наряды ГИБДД и следователи. Причины аварии устанавливаются.
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