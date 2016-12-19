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Рождественский вальс прошёл на главном катке страны на ВДНХ

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
05:57
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7 января 2018 года посетители катка на ВДНХ смогли окунуться в атмосферу Золотого века, приняли участие в масштабном костюмированном балу и станцевали вальс, польку, кадриль и танго на коньках. Прямо на льду вырос красочный рождественский город в стиле ретрооткрыток, а у дверей павильонов проката посетителей встречали лакеи в ливреях, выдавая гостям бархатные маски.

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