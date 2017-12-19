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Необычное граффити появилось в Старом Осколе

Автор:
Stalker
Дата публикации:
12:55
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Временное затишье на погодном фронте - не повод расслабляться. В Старом Осколе планерку специальных служб по борьбе со снегом теперь решено проводить у памятника Стрельцу. Некогда в этом старинном городе-крепости даже была основана Стрелецкая слобода. Прошло всего то 5 веков, а схожесть некотрых элементов амуниции служилого человека той поры и работника коммунальной сферы на лицо: оранжевое платье и лопаты с ломами, отдаленно напоминающие протазаны. Последние как колющий инструмент вполне подходят для борьбы со льдом. Зимы то еще почти 2-а месяца... Смотр основных сил в оттепель был призван продемонстрировать готовность коммунальщиков к любым испытаниям! "Оранжевое настроение" им в помощь.

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