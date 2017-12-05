Рождество в Крыму: дайверы-"волшебники" исполнили песню "Очарована, околдована" под водой

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Крымские дайверы из Морского клуба "Волшебник", представители Судака и Симферополя, отметили Рождество необычным погружением. На дне Чёрного моря была исполнена песня "Очарована, околдована". На глубине 5,7 м мужчины установили пластиковый купол, внутрь которого из акваланга выпустили воздух, достаточный для дыхания одного человека. Дмитрий Нефедченко, сняв маску исполнил в куполе любимую песню "Очарована, околдована", посвятив её любимой жене. Остальные ребята поддерживали исполнителя, окружая купол в положении вверх ногами. Температуры воды +11. Дайверы клуба "Волшебник" уже не в первый раз делают рядовое погружение в Чёрном море необычным и увлекательным событием. Это и костюмированная съемка русалки, кормящей рыбок на затонувшем корабле, и, совместно с дайверами Феодосии, Керчи, Коктебеля, Орджоникидзе, установка подводной ёлки-2018 и т.д.