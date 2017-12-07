На Волгоградском проспекте произошло ДТП
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 15:34
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8 января на Волгоградском проспекте неподалёку от метро "Текстильщики" произошло ДТП трёх автомобилей "Mitsubishi", "Kia Ceed" и "KIA Rio". Серьёзно в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили различные механические повреждения. Все участники аварии ждут приезда сотрудников ГИБДД. В сторону области на Волгоградском проспекте образовался затор. Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться группе разбора.
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