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На Волгоградском проспекте произошло ДТП

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
15:34
  • 173
  • 1

8 января на Волгоградском проспекте неподалёку от метро "Текстильщики" произошло ДТП трёх автомобилей "Mitsubishi", "Kia Ceed" и "KIA Rio". Серьёзно в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили различные механические повреждения. Все участники аварии ждут приезда сотрудников ГИБДД. В сторону области на Волгоградском проспекте образовался затор. Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться группе разбора.

  • 173
  • 1

Комментарии (1)

  • alextsaryev99
    16:39
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:12
    http://www.mskagency.ru/materials/2741338
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