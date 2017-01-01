Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сильный снегопад прошёл в Нижнем Новгороде

Сильный снегопад прошёл в Нижнем Новгороде

Автор:
sky4cam
Дата публикации:
17:27
  • 17
  • 0

Сильный снегопад прошёл в Нижнем Новгороде.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
18:29 | LaimeLaim
Ветреный и морозный январский день в столице
38 0
12:55 | Stalker
Необычное граффити появилось в Старом Осколе
24 0
17:07 | Uwis
Снегопад обрушился на северо-восток Москвы
52 0
04.01 22:02 | matveev-aa
Уборка льда с придомовой территории в Нижнем Новгороде