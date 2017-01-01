Рождество в Книжной лавке писателей, 5 января 2018 г. Санкт-Петербург, Невский 66

Автор: Leobr Дата публикации: 18:50

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Новогодние праздники не отменили традиционную пятничную встречу литераторов и музыкантов в "Книжной лавке писателей", Санкт-Петербург, Невский 66. 5 января 2018 года в празднично украшенной гостиной магазина состоялось последовательно даже три встречи. 18.00 "Старый клоун", поэтико-песенная импровизация. В программе Максим Жерновой и Ольга Атаманова. 19.00 19.00 Театр Поэтов "Послушайте!" и Художественное пространство "ВОКЗАЛ" представляют "Поэтический АЛФАВИТ" Встреча 1. Четыре современных поэта и один классик. "А" — Арбуз, Абстракция, Акула, Архитектор и Андрей Демьяненко, который и вел этот вечер. "Б" — Библиотека, Банан, Барабашка и Балабол Демьяненко, который старался помешать провести этот вечер. При участии: Алексей Комаревцев, Ольга Жданкина, Юлия Кургаева. 20.00 "Стихи и песни". Участвуют поющие поэты: Мария и Геннадий Демины, Ирина Соловьева (Клуб авторской песни "Восток"). К сожалению автор этого видео не успел снять третье выступление - Инги Макаровой. Отдельная благодарность Алексею Комаревцеву, что помог снять середину этого репортажа - поскольку я ещё снимал и другой https://www.mreporter.ru/reports/200076 - тоже на Невском 65 (соседний по номеру дом, но не рядом - "Культурный Центр Елены Образцовой").