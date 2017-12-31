Самый высокий 18-ти этажный хлопковый инструмент в мире построен в Набережных Челнах Республики Татарстан
- Автор:
- Артем Стогов
- Дата публикации:
- 01:44
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- 29
Наш дом в посёлке ГЭС в Набережных Челнах Республики Татарстан сдан год назад, но двери в подъездах и на лестницах до сих пор не дают спокойно уснуть, постоянно хлопают. Ребёнок спать один отказывается, в девять лет к нам с женой спать приходит. Если ребёнок облокотится о косяк и дверь хлопнет, то может остаться без пальцев.
- 29
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