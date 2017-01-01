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Метель на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08.01 19:35
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В столице временами наблюдается метель. Дует сильный ветер.

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