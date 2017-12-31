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Комплекс четырёх религий в столичном районе Отрадное

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08.01 20:32
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На двух берегах реки Лихоборки разместились храмы трёх главных российских религий - православная церковь, мечеть (точнее даже две мечети под общей крышей - шиитская и суннитская) и синагога. Также имеется буддийская ступа Просветления. Храмовый комплекс в Отрадном включает в себя православный храм Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийского, чудотворца и часовню Великомученика и целителя Пантелеймона (Москва, ул. Хачатуряна, д. 8.), татарскую суннитскую мечеть Религиозного объединения мусульман «Ярдам (Помощь)», Азербайджанскую шиитскую мечеть «Инам», синагогу Московской еврейской религиозной общины в Отрадном «Даркей Шалом» (Москва, Сигнальный пр., д. 19Б) и буддийскую ступу Просветления (Нововладыкинский проезд, вл. 15). Идея объединения в одном районе церкви всех четырёх официальных религий России – это показатель того, что независимо от конфессий люди должны уважать религии друг друга и сосуществовать в едином пространстве.

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