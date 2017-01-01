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Кратковременный снегопад прошел на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
08.01 22:47
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В вечерние часы на юго западе пошёл снег. Температура воздуха -3С.

  • 29
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