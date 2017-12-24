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Арка Главного входа ВДНХ предстала перед посетителями выставки заметно посвежевшей и помолодевшей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
08.01 23:39
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После завершения реставрационных работ с арки Главного входа ВДНХ демонтировали леса. Реставраторы привели в порядок монумент “Тракторист и колхозница”, усилили стены арки, укрепили кирпичную кладку, воссоздали несущие металлоконструкции каркаса, заменили кровельное покрытие, провели электромонтажные и другие работы. Был приведен в порядок гранитный цоколь, воссоздан декоративный декор и лепнина, частично - горельефы.

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