Арка Главного входа ВДНХ предстала перед посетителями выставки заметно посвежевшей и помолодевшей

Автор: Uwis Дата публикации: 08.01 23:39

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После завершения реставрационных работ с арки Главного входа ВДНХ демонтировали леса. Реставраторы привели в порядок монумент “Тракторист и колхозница”, усилили стены арки, укрепили кирпичную кладку, воссоздали несущие металлоконструкции каркаса, заменили кровельное покрытие, провели электромонтажные и другие работы. Был приведен в порядок гранитный цоколь, воссоздан декоративный декор и лепнина, частично - горельефы.