Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожар на улице Олимпийская в городе Тюмени

Пожар на улице Олимпийская в городе Тюмени

Автор:
dmi72
Дата публикации:
08.01 23:44
  • 29
  • 0

Пожар на улице Олимпийская в городе Тюмени. Горели два девятиэтаных общежития.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
02:02 | Алексей Трепаков
Пожар в общежитии в Тюмени (фото)
66 0
08.01 17:24 | Александр Меленюк
В Тюмени многоэтажный жилой дом охватило полностью огнем