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ДТП в Серпухове. Автобус рванул на красный (камера наблюдения)

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
08.01 23:51
  • 44
  • 0

Водитель на рейсовом ПАЗике уверенно рванул на красный сигнал светофора и также уверенно врезался в красный автомобиль... Пострадавший водитель эмоционально выразил ему всю степень своего негодования.
В ролике записан оригинальный звук происходящего с использованием встроенного в камеру микрофона.

Россия, Московская область, Серпухов, улица Володарского
  • 44
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