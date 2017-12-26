ДТП в Серпухове. Автобус рванул на красный (камера наблюдения)

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44 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200205

Водитель на рейсовом ПАЗике уверенно рванул на красный сигнал светофора и также уверенно врезался в красный автомобиль... Пострадавший водитель эмоционально выразил ему всю степень своего негодования.В ролике записан оригинальный звук происходящего с использованием встроенного в камеру микрофона.Россия, Московская область, Серпухов, улица Володарского