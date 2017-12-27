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Полицейский захват стрелка на востоке столицы

Автор:
Kaza4e
Дата публикации:
01:29
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Полицейское задержание пьяного стрелка (на внедорожнике). Было слышно 5 выстрелов подряд.

Москва, ВАО, Щербаковская, д. 5а
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