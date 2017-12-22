Фургон насмерть сбил пожилую женщину на Ясеневой улице в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 14:08

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Столичная полиция разыскивает водителя «Газели», совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места аварии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «На ул. Ясеневая, д. 39, водитель автомобиля «Газель» рядом с зоной погрузки торгового центра совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавшая женщина пожилого возраста от полученных травм скончалась на месте происшествия.