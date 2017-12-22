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Главная  /  Репортажи  /  Фургон насмерть сбил пожилую женщину на Ясеневой улице в Москве

Фургон насмерть сбил пожилую женщину на Ясеневой улице в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:08
  • 295
  • 2

Столичная полиция разыскивает водителя «Газели», совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места аварии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «На ул. Ясеневая, д. 39, водитель автомобиля «Газель» рядом с зоной погрузки торгового центра совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавшая женщина пожилого возраста от полученных травм скончалась на месте происшествия.

  • 295
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    15:16
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:12 http://www.mskagency.ru/materials/2741543 09.01.18
  • MR_Denis
    18:48
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:12 http://www.mskagency.ru/materials/2741543 и показан по ТК "Москва 24" в 15:38 9.01.18. Копия эфира и ссылка на портал добавлены.
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