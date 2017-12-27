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Сильная метель разбушевалась на юге Сахалина (ВИДЕО)

Автор:
NikolayF
Дата публикации:
15:48
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Сильная метель разбушевалась на юге Сахалина. По словам местных жителей, она стала для Южно-Сахалинска первой в новом 2018-ом году.

Как сообщает мобильный репортёр, на улице пошёл сильный снег. Осадки сопровождались мощными порывами ветра. Видимость на улицах города резко ухудшилась.

Спустя совсем немного времени на земле выросли огромные сугробы. Пробираться сквозь которые - что пешком что на автомобилях - стало довольно трудно. Сообщается, что в снежных заносах на дорогах Южно-Сахалинска уже застряли более сотни машин. Несколько трасс в области из-за неблагоприятных погодных условий - закрыли.
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