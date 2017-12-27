Сильная метель разбушевалась на юге Сахалина (ВИДЕО)
- Автор:
- NikolayF
- Дата публикации:
- 15:48
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Как сообщает мобильный репортёр, на улице пошёл сильный снег. Осадки сопровождались мощными порывами ветра. Видимость на улицах города резко ухудшилась.
Спустя совсем немного времени на земле выросли огромные сугробы. Пробираться сквозь которые - что пешком что на автомобилях - стало довольно трудно. Сообщается, что в снежных заносах на дорогах Южно-Сахалинска уже застряли более сотни машин. Несколько трасс в области из-за неблагоприятных погодных условий - закрыли.
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