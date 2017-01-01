Солнечно и морозно в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:21
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- 28
Яркое солнце, голубое небо и лёгкий мороз так порадовала погода в начале рабочей неделе.
- 28
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Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 7 января 2018 года
Яркое солнце, голубое небо и лёгкий мороз так порадовала погода в начале рабочей неделе.
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