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Главная  /  Репортажи  /  Состояние дороги в деревне Савеево Смоленской области

Состояние дороги в деревне Савеево Смоленской области

Автор:
ave-yulyasha
Дата публикации:
18:41
  • 11
  • 0

Дорога убитая и её не ремонтируют. Я после поездки до деревни каждый раз на дисках от машины вмятины убираю и трачу по 500 р за это.

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Комментарии (0)

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