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Торжественное закрытие ледового катка состоялось в Московском метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18:36
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В честь окончания новогодних праздников, состоялось торжественное закрытие ледового катка в переходе от станции метро «Ленинский проспект» к станции МЦК «Площадь Гагарина». Он работал для пассажиров бесплатно в течение 2 недель. За это время его посетили более 2 тыс. человек. Бесплатный каток для пассажиров с пунктом проката коньков входил в топ-5 мест в столичном метро, куда можно было сходить с детьми, чтобы развлечься, а также узнать что-то новое и интересное. Он был открыт в метро впервые в истории Москвы и пользовался большим спросом среди пассажиров, поэтому и церемония закрытия этой площадки стала особенной. Она сопровождалась шоу-программой с танцами и акробатическими номерами на льду от артистов Московского цирка, фокусами от Деда Мороза и музыкальным концертом от участников проекта «Музыка в метро». Интервью: Гаянэ Асадова - начальник Службы внешних связей Московского метрополитена.

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