В новогодние праздники пассажиры московского метро чаще всего спрашивали, как добраться до Красной площади, парка «Зарядье» и «Москва-Сити»

Автор: Sargo Дата публикации: 19:24

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1 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200251

Самый популярный вопрос от пассажиров московского метро, обращающихся за справочной информацией, остается неизменным - они хотят узнать, как быстрее всего проехать до Красной площади. Вторым по популярности в этом году стал вопрос, как добраться до парка «Зарядье». На третьем месте в первую праздничную неделю – вопрос о том, где находится «Москва-Сити».Пассажиры также спрашивали о местонахождении той или иной улицы, расположении вокзалов и главных достопримечательностей столицы. Кроме того, москвичи и гости столицы обращались за советами и рекомендациями по проведению праздничного досуга, интересовались рождественскими ярмарками и праздничными гуляниями.Напомним, что первая информационная стойка «Живое общение» появилась на станции «Комсомольская» в конце декабря 2014 года в рамках пилотного проекта. В настоящее время такие стойки есть на 5 станциях МЦК и 13 станциях метрополитена. Москвичи и гости столицы также получают на стойке любые консультационные услуги, касающиеся поездок в московском метро: узнают о стоимости проезда и видах проездных билетов, получают разъяснения о правилах пользования метрополитеном и провозе багажа. Сотрудники, работающие за стойкой, при необходимости также могут организовать для маломобильных пассажиров помощь инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Весь персонал, работающий на информационной стойке, готов дать консультацию гостям столицы, как на русском, так и на английском языке. Кроме консультационных услуг, пассажирам могут быть представлены любые справочные материалы в печатном виде: схема проезда или карта района, пешеходный маршрут или расписания пригородных электричек, экспрессов до аэропортов и поездов дальнего следования.