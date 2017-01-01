Смог над стадионом "Волгоград арена"
- Автор:
- Николай г.Волжский
- Дата публикации:
- 09.01 19:46
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- 66
Чем будут дышать спортсмены и болельщики ЧМ 2018. На "Волгоград арена" постоянно в дыму от соседнего завода .
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Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 7 января 2018 года
Чем будут дышать спортсмены и болельщики ЧМ 2018. На "Волгоград арена" постоянно в дыму от соседнего завода .
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