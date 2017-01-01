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Смог над стадионом "Волгоград арена"

Автор:
Николай г.Волжский
Дата публикации:
09.01 19:46
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Чем будут дышать спортсмены и болельщики ЧМ 2018. На "Волгоград арена" постоянно в дыму от соседнего завода .

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Комментарии (0)

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