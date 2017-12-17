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Автомобиль "Каршеринга" опрокинулся в ДТП в Гурьевском проезде на юге Москвы: трое пострадавших

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
09.01 22:44
  • 80
  • 1

Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. В Гурьевском проезде, напротив дома № 35/58, автомобиль "Хёндай Солярис" принадлежащий прокатной службе "каршеринга", вылетел с дороги на крутом повороте и врезался в бетонные блоки. В результате ДТП автомобиль опрокинулся на бок. В аварии пострадали 3 человека, водитель и 2 пассажира. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, которые вызвали на место бригады скорой помощи и пожарных. Из опрокинутого автомобиля на проезжую часть начало вытекать топливо. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали розлив бензина с проезжей части. После осмотра пострадавших госпитализировали в больницы города. Причины ДТП установит группа разбора.

  • 80
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    05:11
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 05:08 10.01.18
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