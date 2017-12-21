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Главная  /  Репортажи  /  Памятник меценату Сергею Третьякову откроют в «Сокольниках»

Памятник меценату Сергею Третьякову откроют в «Сокольниках»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
04:27
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Комиссией по монументальному искусству было одобрено предложение жителей района Сокольники об установке перед главным входом в парк «Сокольники» памятника его основателю.
Сергей Третьяков - российский предприниматель, меценат, коллекционер - младший брат Павла Третьякова одного из основателей Третьяковской галереи.

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