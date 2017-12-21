Памятник меценату Сергею Третьякову откроют в «Сокольниках»

Автор: Uwis Дата публикации: 04:27

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200259

Комиссией по монументальному искусству было одобрено предложение жителей района Сокольники об установке перед главным входом в парк «Сокольники» памятника его основателю.Сергей Третьяков - российский предприниматель, меценат, коллекционер - младший брат Павла Третьякова одного из основателей Третьяковской галереи.