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Термометр на фасаде ограды Мэрии Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
04:30
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Термометр на фасаде ограды Мэрии Москвы. Установлен в 1947 году в память о 800-летии столицы.

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