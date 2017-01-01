Сильная метель на Сахалине в селе Дальнем

Автор: Mitsu Дата публикации: 04:33

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В селе Дальнем в Южно-Сахалинске машины заметает по крышу.

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200263

Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Ударная улица