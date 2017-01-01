Метель на Сахалине затруднило передвижение по дорогам

Автор: Igor1970 Дата публикации: 04:45

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Как с утра люди пытаются добраться до работы.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200264

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск