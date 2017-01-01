Сильная метель в Южно-Сахалинске продолжается

Автор: DimkaENG Дата публикации: 04:56

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Сильная метель в Южно-Сахалинске продолжается. Аэропорт закрыт, дороги закрыты, люди сидят по домам.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200267

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича