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Последствия снегопада на Сахалине

Автор:
amega1990
Дата публикации:
05:02
  • 24
  • 0

Прошёл мощный снежный циклон по югу Сахалина.

Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
  • 24
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