Крупный пожар произошёл на северо-востоке столицы на территории "Физтехпарка"
- Автор:
- mars66
- Дата публикации:
- 04:21
-
- 78
В 00 часов 25 минут пожару был присвоен ранг «Пожар №2», который в 01 час 21 минуту был отменен.
Во время пожара произошло обрушение вентиляционных коробов и металлических конструкций. Проход к очагу пожара был сильно затруднён. Было создано три участка пожаротушения. В ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были эвакуированы 6 человек, спасено 2 человека, один человек госпитализирован. Площадь загорания составила 200 квадратных метров.
Принятыми мерами в 01 час 21 минуту пожар был локализован. Причины и виновника пожара выявит пожарная экспертиза.
- 78
Комментарии (0)