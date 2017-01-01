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Крупный пожар произошёл на северо-востоке столицы на территории "Физтехпарка"

Автор:
mars66
Дата публикации:
04:21
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09 января 2018 года в 23 часа 37 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Долгопрудненское шоссе, дом 3, на территории Физтехпарка.
В 00 часов 25 минут пожару был присвоен ранг «Пожар №2», который в 01 час 21 минуту был отменен.

Во время пожара произошло обрушение вентиляционных коробов и металлических конструкций. Проход к очагу пожара был сильно затруднён. Было создано три участка пожаротушения. В ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были эвакуированы 6 человек, спасено 2 человека, один человек госпитализирован. Площадь загорания составила 200 квадратных метров.

Принятыми мерами в 01 час 21 минуту пожар был локализован. Причины и виновника пожара выявит пожарная экспертиза.

Москва, СВАО, Долгопрудненское шоссе, дом 3
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