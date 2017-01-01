Рейсовые автобусы в Южно-Сахалинске не могут выйти на маршрут из-за метели и частного автотранспорта

Автор: Nikolai1971 Дата публикации: 05:06

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Рейсовые автобусы в Южно-Сахалинске не могут выйти на маршрут из-за метели и частного автотранспорта. Водители легковушек и джипов создают пробку, мешая проезду колонне городских автобусов, пытающихся проехать на главную магистраль города - проспект Мира, до которой осталось меньше 100 метров. Тысяче горожан приходиться добираться до места работы пешком.

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200270

Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск