Рейсовые автобусы в Южно-Сахалинске не могут выйти на маршрут из-за метели и частного автотранспорта
- Автор:
- Nikolai1971
- Дата публикации:
- 05:06
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- 24
Рейсовые автобусы в Южно-Сахалинске не могут выйти на маршрут из-за метели и частного автотранспорта. Водители легковушек и джипов создают пробку, мешая проезду колонне городских автобусов, пытающихся проехать на главную магистраль города - проспект Мира, до которой осталось меньше 100 метров. Тысяче горожан приходиться добираться до места работы пешком.
- 24
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