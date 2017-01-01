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Восьмивагонные поезда вышли на Сокольническую линию Московского метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
07:13
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10 января на Сокольническую линию вышли восьмивагонные поезда. Один такой вагон будет перевозить 186 тысяч пассажиров в сутки. До конца января 2018 года 40% составов на данной линии оснастят дополнительным вагоном. Сокольническая линия — самая первая в московской подземке, на которой в 1935 году стали курсировать четырехвагонные поезда. В середине прошлого века их удлинили до семи — максимальной длины, которую позволяли платформы. Чтобы увеличить длину составов, сотрудникам метро пришлось проделать серьёзную работу.

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