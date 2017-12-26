Орхидеи-ландыши расцвели на фестивале орхидей в "Аптекарском огороде"
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 10:41
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Речь идёт о редких гибридных цимбидиумах, или орхидеях-лодочках, молочного оттенка, которые вызывают повышенный интерес у посетителей из-за внешнего сходства с ландышами. При этом, важно отметить, что тропические орхидеи в несколько раз крупнее ландышей.
Гости массово фотографируют это растение и делятся в социальных сетях с соответствующими подписями.
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