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Главная  /  Репортажи  /  Орхидеи-ландыши расцвели на фестивале орхидей в "Аптекарском огороде"

Орхидеи-ландыши расцвели на фестивале орхидей в "Аптекарском огороде"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
10:41
  • 103
  • 1

Орхидеи-ландыши расцвели на крупнейшем в России фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Речь идёт о редких гибридных цимбидиумах, или орхидеях-лодочках, молочного оттенка, которые вызывают повышенный интерес у посетителей из-за внешнего сходства с ландышами. При этом, важно отметить, что тропические орхидеи в несколько раз крупнее ландышей.

Гости массово фотографируют это растение и делятся в социальных сетях с соответствующими подписями.

  • 103
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    11:57
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 11:54 10.01.18
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