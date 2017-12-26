Орхидеи-ландыши расцвели на фестивале орхидей в "Аптекарском огороде"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 10:41

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103 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200274

Орхидеи-ландыши расцвели на крупнейшем в России фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".Речь идёт о редких гибридных цимбидиумах, или орхидеях-лодочках, молочного оттенка, которые вызывают повышенный интерес у посетителей из-за внешнего сходства с ландышами. При этом, важно отметить, что тропические орхидеи в несколько раз крупнее ландышей.Гости массово фотографируют это растение и делятся в социальных сетях с соответствующими подписями.