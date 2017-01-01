Дети прыгают со второго этажа в сугроб на Сахалине (ВИДЕО)
- Автор:
- Светлана
- Дата публикации:
- 10:45
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По словам автора ролика, в среду утром детвора забралась на балкон второго этажа и спрыгнула вниз - исчезнув за возвышающимся гигантским сугробом. А через несколько секунд - в кадре вновь появились довольные лица школьников, которые выбрались из снежного сугроба.
"Нормальные русские дети. Прыгают с балкона второго этажа в сугроб. Это у нас в России так развлекаются," - комментирует ролик мобильный репортёр.
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